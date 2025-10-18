"الأوقاف" تصدر لائحة جديدة تنظم إنشاء الأوقاف وجمع التبرعات بآليات ترخيص وضوابط شفافة

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف إصدار لائحة تنظيم إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارتها، بهدف وضع إطار تنظيمي يُعزز الشفافية والحوكمة في عمليات جمع التبرعات المخصصة للأوقاف، سواء لإنشاء أوقاف جديدة أو دعم وتنمية الأوقاف القائمة.