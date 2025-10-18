"الأوقاف" تصدر لائحة جديدة تنظم إنشاء الأوقاف وجمع التبرعات بآليات ترخيص وضوابط شفافة

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف إصدار لائحة تنظيم إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارتها، بهدف وضع إطار تنظيمي يُعزز الشفافية والحوكمة في عمليات جمع التبرعات المخصصة للأوقاف، سواء لإنشاء أوقاف جديدة أو دعم وتنمية الأوقاف القائمة.
وتهدف اللائحة إلى تمكين الأوقاف من الاستدامة، عبر جمع التبرعات وفق ضوابط شرعية ونظامية، وتوجيه مواردها نحو مصارف البر والنفع العام داخل المملكة، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وتتضمن اللائحة آليات لترخيص الجمع، وشروط مقدم الطلب، وضوابط المصارف الوقفية، إضافة إلى المدد الزمنية للبت في التراخيص، والتزامات المرخص له.
واشترطت اللائحة فتح حساب بنكي مخصص لكل عملية جمع تبرعات لضمان الشفافية، إلى جانب توثيق جميع العمليات ذات الصلة، وتقديم تقارير دورية للهيئة، التي تُصدر بدورها شهادات إنجاز بعد التحقق من استيفاء شروط الصرف وتنفيذ الأغراض المحددة.
وللاطلاع على اللائحة، يمكن زيارة موقع الهيئة عبر الرابط: https://t.co/kW8b5Fsph4