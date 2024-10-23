وزير الدفاع يجتمع مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية

عقد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، اجتماعًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا.