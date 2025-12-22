إنقاذ حياة شاب تعرّض لنزيف حاد في الدماغ إثر حادث مروري بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، تعرّض لإصابات بالغة جراء حادث مروري أسفر عن نزيف حاد في الدماغ وكسور متعددة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيد وصل إلى قسم الطوارئ عن طريق الإسعاف وهو في حالة حرجة، إذ كان يعاني من انخفاض مستوى الوعي، وتورم شديد حول العينين، ونزيف في الأنف، إضافة إلى جروح متهتكة في فروة الرأس.
وبيّن التجمع أنه جرى على الفور وضع المستفيد على جهاز التنفس الصناعي، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي كشفت عن وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية في الجهة الأمامية الصدغية اليمنى، تسبب في انزياح المخ، إلى جانب كسور متعددة في الجمجمة امتدت من أعلى الرأس حتى مقدمته والجيوب الأنفية، وكسور في العظام المحيطة بحجاج العين، إضافة إلى كسر في الفقرتين العنقيتين السادسة والسابعة.
وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي أنه فور تشخيص الحالة جرى تجهيز غرفة العمليات بشكل عاجل، ونُقل المستفيد لإجراء عملية جراحية طارئة لإنقاذ حياته، تم خلالها فتح الجمجمة وتفريغ النزيف من الجهة الأمامية الصدغية اليمنى وصولًا إلى قاع الجمجمة خلف العين اليمنى. واستغرقت العملية ساعتين، تكللت – بفضل الله – بالنجاح، مع السيطرة الكاملة على النزيف.
وأشار التجمع إلى أنه جرى نقل المستفيد بعد العملية إلى قسم العناية المركزة لاستكمال المتابعة الطبية، قبل أن يستعيد وعيه وتستقر حالته الصحية، ويغادر المستشفى بعد استكمال فترة العلاج وهو بصحة جيدة.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا النجاح يعكس جاهزية الكوادر الطبية وقدرتها على التعامل السريع والفعّال مع الحالات الحرجة، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة في محافظة العلا.