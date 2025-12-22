إنقاذ حياة شاب تعرّض لنزيف حاد في الدماغ إثر حادث مروري بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

وبيّن التجمع أنه جرى على الفور وضع المستفيد على جهاز التنفس الصناعي، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي كشفت عن وجود نزيف حاد فوق الأم الجافية في الجهة الأمامية الصدغية اليمنى، تسبب في انزياح المخ، إلى جانب كسور متعددة في الجمجمة امتدت من أعلى الرأس حتى مقدمته والجيوب الأنفية، وكسور في العظام المحيطة بحجاج العين، إضافة إلى كسر في الفقرتين العنقيتين السادسة والسابعة.