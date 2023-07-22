نحو تنافسية عالمية.. فعاليات الملتقى العلمي الصيفي 2023 تنطلق غداً بالطائف

وأوضح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن هذا الملتقى يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات، من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزّز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.