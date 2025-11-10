مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

وفي محافظة تعز نزع الفريق (14) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(24) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب. وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى (522.778) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.