مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2025م، من انتزاع (1.044) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (5) ألغام مضادة للأفراد، و(79) لغمًا مضادًا للدبابات، و(957) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.
وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في بلدة الريان بمحافظة الجوف، فيما نزع الفريق (5) ألغام مضادة للأفراد و(63) لغمًا مضادًا للدبابات و(253) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ميدي بمحافظة حجة. وفي محافظة لحج نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية تبن، وذخيرة غير منفجرة واحدة بمديرية المضاربة.
وفي محافظة عدن نزع الفريق (507) ذخائر غير منفجرة، ونزع (12) لغمًا مضادًا للدبابات و(153) ذخيرة غير منفجرة بمحافظة مأرب. وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية عين، وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.
وفي محافظة تعز نزع الفريق (14) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(24) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب. وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى (522.778) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.
وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.