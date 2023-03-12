تغطي ٥ مسارات .."إعلاميون" تدشن الموقع الإلكتروني لـ "جائزة الإعلامية السعودية"

دشنت جمعية "إعلاميون"، الموقع الرسمي الإلكتروني لجائزة الإعلامية السعودية، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان "المرأة السعودية في أرقام"، وذلك في مقرها بالرياض
وشارك في الجلسة مدير عام الاتصال المؤسسي في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني عضو جمعية "إعلاميون"الدكتورة فوزية الحربي، والأمين العام للتدريب والدراسات في جمعية "إعلاميون" وباحثة ماجستير على علم البيانات سهام السعد مساعد، فيما أدار الجلسة الزميل المذيع عثمان بن عقيل.
واوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون،" الدكتور سعود بن فالح الغربي، في كلمته أن الجمعية تعمل على التحضير لهذه الجائز بفريق علمي متخصص لتقديم جائزة تغطي المسارات الإعلامية الحيوية لعمل المرأة الإعلامية السعودية بما في ذلك البحث العلمي.
وأشار الدكتور الغربي، أن الجائزة تغطي خمسة مسارات إعلامية، إضافة للبحث العلمي، وهي: تصميم الجرافيك، صناعة المحتوى الإبداعي، التصوير الفوتغرافي، الوثائقيات، وصحافة الموبايل، داعيًا الزميلات الإعلاميات للدخول للموقع الإلكتروني ورفع أعمالهن الإعلامية التي يرغبن المشاركة بها، ومؤكداً أن هذه الجائزة واحدة من المبادرات والأعمال التي تقدمها الجمعية لخدمة الإعلام السعودي والمنتسبين له.
عقب ذلك، انطلقت الجلسة الحورية بعرض من الدكتورة فوزية الحربي، تحدثت عن تمكين المرأة السعودية في الدولة السعودية منذ إطلاقها قبل نحو ثلاثة قرون، وأن المرأة السعودية حاضرة سياسياً واقتصادياً وعلمياً واجتماعياً، متطرقة إلى الصورة الذهنية للمرأة في وسائل الإعلام وأن وسائل الإعلام لا تنصف المرأة على مستوى العالم، وأن حصتها في الإعلام الأمريكي والأوروبي لا تتجاوز 19 في المائة، فكيف بحصتها من الإعلام في العالم العربي أو الثالث.
فيما ركزت سهام السعد على الأرقام التي تخص المرأة السعودية وحصتها من قطاع الإعلام، وأيضاً الأعمال والتعليم، مستعرضة عددًا من المؤشرات والأرقام المهمة فيما يتعلق بمنجز المرأة السعودية.
واشتملت محاور الجلسة على عدد من الموضوعات ذات العلاقة منها دور المرأة السعودية الإعلامية في تعزيز الصورة الإيجابية عن المرأة في المجتمع السعودي والمهام المناطة بها كإعلامية في التحدث عن الإنجازات التي تحققت في ظل حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -، إضافة إلى دورها الذي يتماشى مع دور الإعلامي السعودي في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته
وفي ختام الجلسة، فتح المجال للمداخلات والتعليقات، والتي أكدت أن المرأة السعودية حظيت بمكانة كبيرة مع رؤية 2030، واهتمام من حكومة خادم الحرمين بتمكين المرأة ودعمها.