تغطي ٥ مسارات .."إعلاميون" تدشن الموقع الإلكتروني لـ "جائزة الإعلامية السعودية"

عقب ذلك، انطلقت الجلسة الحورية بعرض من الدكتورة فوزية الحربي، تحدثت عن تمكين المرأة السعودية في الدولة السعودية منذ إطلاقها قبل نحو ثلاثة قرون، وأن المرأة السعودية حاضرة سياسياً واقتصادياً وعلمياً واجتماعياً، متطرقة إلى الصورة الذهنية للمرأة في وسائل الإعلام وأن وسائل الإعلام لا تنصف المرأة على مستوى العالم، وأن حصتها في الإعلام الأمريكي والأوروبي لا تتجاوز 19 في المائة، فكيف بحصتها من الإعلام في العالم العربي أو الثالث.