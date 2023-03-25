خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح

وقال سمو ولي العهد: "تلقّيت نبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".