إنجاز عالمي يعزّز ريادة المملكة.. "الالتزام البيئي" يحصد شهادة "EFQM" للتميز المؤسسي

وبدوره أكّد مديرُ عام الجودة والتميز التشغيلي "حسن السرحان"، أنّ شهادة الاعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" تأتي امتدادًا لرحلة التميز التي أطلقها المركز بداية العام بعد أن نال شهادة الاعتماد لتحقيق سبعة معايير رئيسية هي: التوجه الاستراتيجي، الثقافة المؤسسية والقيادة، إشراك المعنيين، بناء قيمة مستدامة، قيادة الأداء والتحول، الأداء الاستراتيجي والتشغيلي، وانطباعات المعنيين.