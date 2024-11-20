إنجاز عالمي يعزّز ريادة المملكة.. "الالتزام البيئي" يحصد شهادة "EFQM" للتميز المؤسسي

حصد المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي شهادةَ الاعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM"؛ تقديرًا لالتزامه بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي من خلال عملية التقييم الذاتي وتطبيق عدة مشاريع تحسينية لتعزيز القيم المضافة داخليًّا وخارجيًّا.
واعتبر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس "علي الغامدي"، أن حصول المركز على شهادة الجودة يعكس حرص العاملين في منظومة البيئة على تطوير البنية التحتية للجودة وتحقيق التميز المؤسسي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبدوره أكّد مديرُ عام الجودة والتميز التشغيلي "حسن السرحان"، أنّ شهادة الاعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" تأتي امتدادًا لرحلة التميز التي أطلقها المركز بداية العام بعد أن نال شهادة الاعتماد لتحقيق سبعة معايير رئيسية هي: التوجه الاستراتيجي، الثقافة المؤسسية والقيادة، إشراك المعنيين، بناء قيمة مستدامة، قيادة الأداء والتحول، الأداء الاستراتيجي والتشغيلي، وانطباعات المعنيين.
وأشار "السرحان" إلى أنّ شهادة إدارة الجودة بمعاييرها الأوروبية ترفع مستوى الالتزام لمنسوبي المركز للتميز في الخدمات المقدمة، وتطوير وتحسين العمليات وبناء نظام متكامل لقياس رضا الشركاء والمستفيدين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا على مواصلة التطوير عبر مشاريع ومبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى تميزها المؤسسي وتبني أعلى المعايير والممارسات الدولية وتطبيق منهجية شاملة ومستدامة.
وتُعتبر المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" منظمة عالمية مرموقة غير ربحية، تُعنى بتقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، وتعدّ المرجع العالمي في هذا المجال.