محليات

تبوك.."دوريات الأمن" تطيح بمقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما "الشبو" المخدر

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
تبوك.."دوريات الأمن" تطيح بمقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما "الشبو" المخدر

قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما (394) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بوضعها في أكياس وإخفائها في أماكن مختلفة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تبوك
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مادة الشبو المخدرة
مادة الميثامفيتامين المخدر

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