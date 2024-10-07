تربط بين المشهد العام والسلامة.. "أمانة جدة" توضّح معايير المباني الواقعة على الشوارع التجارية

أوضحت أمانة محافظة جدة، أن المعايير الواجب توافرها في المباني الواقعة على الشوارع التجارية لحصولها على شهادة الامتثال، تربط بين المشهد العام وسلامة الأفراد؛ إذ تُعَد بمثابة حلقة وصل بين سكان جدة وجودة الحياة.
وبيّنت الأمانة أن اشتراطات الحصول على شهادة امتثال، تتضمن جملة من المعايير لتصميم المبنى، والمتمثلة في عدم فتح نوافذ مخالفة لأنظمة البناء أو الاشتراطات التصميمية للفتحات؛ فيما يتراوح ارتفاع سترة السطح من 1.5 متر كحد أدنى إلى 2.1 متر كحد أعلى، مع عدم وضع فتحات على السور تسمح بالرؤية.
وأضافت: ينبغي تطابق المبنى للرخصة والمخططات المعتمدة؛ فيما يخص الارتدادات مع عدم وجود تعديات من غرف أو جدران فاصلة بالارتدادات، إضافة إلى مطابقة المدخل للمخططات المعتمدة.
وأوضحت الأمانة أن معايير تصميم المبنى يجب أن تراعي عدم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو، وتنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين في المباني الواقعة على الشوارع التجارية، والتأكد من عدم وجود مساحات بناء إضافية في الملحق العلوي أو الميزانين، وفي حال وجود سقف خرسانة في الارتداد؛ يجب ألا يزيد ارتفاعه عن أربعة أمتار تستخدم في حماية العدادات فقط.
وفي اشتراطات الموقع العام، يجب تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت، وتوفير مواقف لهم أمام المنحدر وفق متطلبات رخصة البناء، إضافة إلى تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية، وتنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيسي حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك؛ فضلًا عن عدم وجود أسوار متهالكة وغير مكتملة، مع الالتزام بالحدود المسموحة للبناء، والالتزام بأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار.
وشددت على إزالة الحواجز المشوهة على سور الارتداد أو السطح في المباني الواقعة على الشوارع التجارية، وعدم وضع وحدات التكييف المنفصلة في واجهاتها، وخلو الواجهة من التشققات والتلف والصدأ الواضح على المواد المعدنية فيها، وعدم تركيب أطباق الأقمار الصناعية في الشرفات أو واجهات المبنى لمنع التشوه البصري.
وفيما يتطلب استخراج شهادة الامتثال أيضًا، أكدت عدم وجود مظلات أو "هناجر" خارج حدود البناء، ومنع تغطية الشرفات بمواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة المبنى، أو استخدامها لنشر الغسيل أو التخزين، إلى جانب عدم وجود كتابات مشوهة أو ملصقات إعلانية قديمة ومتهالكة على جدران المبنى.
وأشارت الأمانة إلى أنه يُمنَع وضع مداخن المطاعم منها على واجهة المبنى، مع مراعاة عدم تجاوز ارتفاع المداخن لأكثر من مترين على المحلات التجارية في المباني؛ فضلًا عن ضرورة وجود الغطاء الخاص بخزانات المياه على الأسطح، ومطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات، والالتزام بنظافة الموقع والرصيف الأمامي للمبنى.