تربط بين المشهد العام والسلامة.. "أمانة جدة" توضّح معايير المباني الواقعة على الشوارع التجارية

وأوضحت الأمانة أن معايير تصميم المبنى يجب أن تراعي عدم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو، وتنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين في المباني الواقعة على الشوارع التجارية، والتأكد من عدم وجود مساحات بناء إضافية في الملحق العلوي أو الميزانين، وفي حال وجود سقف خرسانة في الارتداد؛ يجب ألا يزيد ارتفاعه عن أربعة أمتار تستخدم في حماية العدادات فقط.