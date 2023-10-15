"تعليم جازان" يدعو الطلبة للتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى".. وهذه هي الشروط

دعت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان، الطلابَ والطالبات للمشاركة والتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، والتي أطلقتها "سدايا" بالشراكة مع وزارة التعليم وموهبة، ويستمر التسجيل إلى الـ28 من شهر نوفمبر 2023م، وذلك من خلال الرابط
وبيّنت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان أنّ الأولمبياد يهدف إلى اكتشاف المتميزين من طلبة المدارس في التفكير الحسابي لتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية ذات الطابع الخوارزمي كخطوة أولى للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع طلاب المدارس لتطوير مهارة التفكير الحسابي، وتصميم الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتقديمها كمهارة أساسية للتعلم في القرن الحادي والعشرين، واحتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حلّ المشكلات المعقدة؛ للإسهام في بناء اقتصاد المعرفة ونشر ثقافة البرمجة التنافسية البنّاءة، والمساهمة في بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية.
وأوضحت أنّ شروط التسجيل في الأولمبياد: أن يكون الطالبـ/ ـة سعوديَّ الجنسية، وأن يكون الطالبـ/ ـة من طلبة الصفوف المستهدفة "من أول متوسط إلى ثالث ثانوي" في سنة تنفيذ المسابقة، وأضافت أن التسجيل للمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني؛ حيث يكون دخول المرحلة الأولى من المسابقة والحضور الشخصي للمتسابق خلال المرحلة الثانية، ويتم استبعاد أي مشارك لا يلتزم بالحضور أو لم يحقّق شروط الدخول للمسابقة، ويجب التزام المتسابق بالاطلاع على الأدلّة الإرشادية والضوابط والأنظمة الخاصة بالأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال الموقع الرسمي.