"تعليم جازان" يدعو الطلبة للتسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى".. وهذه هي الشروط

وأوضحت أنّ شروط التسجيل في الأولمبياد: أن يكون الطالبـ/ ـة سعوديَّ الجنسية، وأن يكون الطالبـ/ ـة من طلبة الصفوف المستهدفة "من أول متوسط إلى ثالث ثانوي" في سنة تنفيذ المسابقة، وأضافت أن التسجيل للمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني؛ حيث يكون دخول المرحلة الأولى من المسابقة والحضور الشخصي للمتسابق خلال المرحلة الثانية، ويتم استبعاد أي مشارك لا يلتزم بالحضور أو لم يحقّق شروط الدخول للمسابقة، ويجب التزام المتسابق بالاطلاع على الأدلّة الإرشادية والضوابط والأنظمة الخاصة بالأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال الموقع الرسمي.