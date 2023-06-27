"مستشفى الإيمان العام" يحذر من خطر سواطير الأضاحي
حذّر مستشفى الإيمان العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من خطر سواطير الأضاحي، مُشدداً على اجتناب الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.
وأشار "الإيمان العام" إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند ذبح الأضاحي، وأهمية وجود حقيبة الإسعافات الأولية قبل النحر تحسباً للحالات الطارئة، وكيفية التعامل مع الجروح البسيطة، والجروح العميقة والنزيف الحاد، وضرورة النقل العاجل للمصاب حينها إلى الطوارئ.
كما وضّح "الإيمان العام" آلية التعامل مع الجروح البسيطة والتي تبدأ بغسل اليد، ثم وضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح والضغط عليه، مع ضرورة تغيير الضماد أو اللاصق يومياً، فيما ذكر بأنه في حالة الجروح العميقة والنزيف الحاد يجب عدم إزالة الجسم الحاد المغروس في الجسم، ووضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح والضغط عليه، وفي حالة البتر يجب وضع الجزء المبتور في كيس نظيف ثم وضع الكيس في وعاء من الثلج، ونقل المصاب فوراً إلى أقرب مركز طوارئ.
الجدير بالذكر أن مستشفى الإيمان العام يتعامل مع مختلف الحالات الإسعافية، من خلال كوادر طبية متخصصة ومؤهلة تعمل وفق أعلى معايير تقديم الخدمة والرعاية الصحية، مُتمنياً دوام الصحة والسلامة للجميع.