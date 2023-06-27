"مستشفى الإيمان العام" يحذر من خطر سواطير الأضاحي

كما وضّح "الإيمان العام" آلية التعامل مع الجروح البسيطة والتي تبدأ بغسل اليد، ثم وضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح والضغط عليه، مع ضرورة تغيير الضماد أو اللاصق يومياً، فيما ذكر بأنه في حالة الجروح العميقة والنزيف الحاد يجب عدم إزالة الجسم الحاد المغروس في الجسم، ووضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح والضغط عليه، وفي حالة البتر يجب وضع الجزء المبتور في كيس نظيف ثم وضع الكيس في وعاء من الثلج، ونقل المصاب فوراً إلى أقرب مركز طوارئ.