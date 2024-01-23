بداية من الشهر المقبل.. بريطانيا تسهّل الفيزا للسعوديين بتصريح سفر إلكتروني

ووفقًا للتفاصيل، يُمكن للسعوديين الراغبين في السفر إلى بريطانيا بدءًا من 22 فبراير، التقدم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني "ETA"، والذي سيُتاح عبر مواقع السفارات والقنصليات البريطانية، إضافة إلى الموقع الحكومي "electronic-visa-waiver" اعتبارًا من 1 فبراير، ويستغرق استكمال الطلب 3 أيام عمل.