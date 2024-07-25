ترجمة الاختبار العملي لأولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض لأكثر من 50 لغة

ضمن فعاليات أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ 56، المقامة في الرياض، تمت ترجمة الاختبار العملي الذي يؤديه في الأيام المقبلة 333 طالباً وطالبة من 90 دولة، لأكثر من 50 لغة تتحدثها الدول المشاركة في الأولمبياد، بمشاركة وإشراف 260 متخصصاً عالمياً في مجال الكيمياء، لاعتماد النسخ النهائية من الاختبار قبل تسليمها للطلاب المتنافسين.