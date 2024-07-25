محليات
ترجمة الاختبار العملي لأولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض لأكثر من 50 لغة
يشارك فيه 333 طالباً من 90 دول بإشراف 260 متخصصاً عالمياً في المجال
ضمن فعاليات أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ 56، المقامة في الرياض، تمت ترجمة الاختبار العملي الذي يؤديه في الأيام المقبلة 333 طالباً وطالبة من 90 دولة، لأكثر من 50 لغة تتحدثها الدول المشاركة في الأولمبياد، بمشاركة وإشراف 260 متخصصاً عالمياً في مجال الكيمياء، لاعتماد النسخ النهائية من الاختبار قبل تسليمها للطلاب المتنافسين.
يذكر أن أولمبياد الكيمياء الدولي هو عبارة عن منافسة دولية طلابية سنوية معنية بأنشطة الكيمياء، وتهدف إلى تعزيز سبل الاتصالات الدولية في الكيمياء، ويكمن الغرض منها في تحفيز أنشطة الطلاب المهتمين بالكيمياء عن طريق توفير الحلول المستقلة والإبداعية للمسائل الكيميائية.