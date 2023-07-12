"أمانة العاصمة المقدّسة" تكرّم حجاجاً صينيين ظهروا بمقطع متداول يلتقطون مخلفات أحد الأنفاق

كرَّم نائب أمين العاصمة المقدّسة المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي، بمكتبه، عدداً من الحجاج من دولة الصين بعد انتشار مقطع مصوّر لهم في وسائل التواصل الاجتماعي يقومون خلاله بالتقاط المُخلَّفات من أحد الأنفاق بالمشاعر المقدّسة.
يأتي ذلك ضمن مبادرات أمانة العاصمة المقدّسة الإنسانية لموسم حج 1444هـ، وتجسيداً لمساهماتها الاجتماعية التي تهتم بإثراء تجربة الحجاج، وتأكيداً على أهمية المسؤولية الاجتماعية، وتحفيزاً للسلوك الإيجابي، وتعزيزاً للقيم الصحية والبيئية لدى حجاج بيت الله الحرام، وإثراءً لتجربتهم الدينية والثقافية في أثناء تأديتهم مناسك الحج، وعكس الصورة المشرّفة والحضارية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وعبَّر " الغامدي" عن شكره وتقديره لضيوف الرحمن، مثمّناً هذه المبادرة التي تسهم في تحسين الوعي البيئي لدى الحجاج، وتحث على المساهمة في تعزيز الثقافة البيئية للمحافظة على نظافة أطهر البقاع، في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030 لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالمبادرة وما لقيته من ترحيب وتفاعل من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنياً للحجاج حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.
وثمّن الأمين العام لمكتب شؤون الحج الصيني موسى بوي لونغ، لأمانة العاصمة المقدّسة هذه المبادرة، لافتاً إلى أن حجاج الصين يثمّنون جهود المملكة العربية السعودية بكافة أجهزتها في خدمة ضيوف الرحمن.
وقدّم بوي لونغ الشكر للمدير التنفيذي لشركة "مشارق الماسية" وحيد مراد؛ نظير الخدمات المقدمة للحجاج الصينيين في موسم حج هذا العام.
جديرٌ بالذكر أنه تمّ تكريم الحجاج الصينيين بالهدايا والدروع والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.