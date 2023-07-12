"أمانة العاصمة المقدّسة" تكرّم حجاجاً صينيين ظهروا بمقطع متداول يلتقطون مخلفات أحد الأنفاق

وعبَّر " الغامدي" عن شكره وتقديره لضيوف الرحمن، مثمّناً هذه المبادرة التي تسهم في تحسين الوعي البيئي لدى الحجاج، وتحث على المساهمة في تعزيز الثقافة البيئية للمحافظة على نظافة أطهر البقاع، في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030 لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالمبادرة وما لقيته من ترحيب وتفاعل من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنياً للحجاج حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.