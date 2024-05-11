حذّر من التضليل المتداول.. "الأرصاد" يؤكّد مجدّداً: لا صحة لإعلان المركز عن وظائف

يُذكر أن أحد الحسابات نشر عن توفير المركز الوطني للأرصاد 760 وظيفة شاغرة لشغلها بالكفاءات الوطنية للثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وإمعاناً في المعلومات غير الصحيحة ذكر أنه لا يشترط في هذه الوظائف الخبرة، وأن مدة التقديم 5 أيام، وهو ما نفاه "القحطاني" جملةً وتفصيلاً.