حذّر من التضليل المتداول.. "الأرصاد" يؤكّد مجدّداً: لا صحة لإعلان المركز عن وظائف
أكّد المركز الوطني للأرصاد، مجدّداً، في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، أنه لا صحة لإعلان المركز عن وظائف في الوقت الحالي، محذراً من تداول وترويج مثل هذه الإعلانات المضللة.
وكانت "سبق" قد نشرت في وقتٍ سابقٍ، نفياً نقلاً عن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ عن إعلان المركز عن أي وظائف في الفترة الحالية، مشدداً على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها.
وأوضح "القحطاني"؛ حينها عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "المركز لم يعلن عن أي وظائف في الفترة الحالية، ونحذّر من التعامل مع الإعلانات المشبوهة".
وأضاف: "ندعو الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الإلكتروني للمركز وحساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي".
يُذكر أن أحد الحسابات نشر عن توفير المركز الوطني للأرصاد 760 وظيفة شاغرة لشغلها بالكفاءات الوطنية للثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وإمعاناً في المعلومات غير الصحيحة ذكر أنه لا يشترط في هذه الوظائف الخبرة، وأن مدة التقديم 5 أيام، وهو ما نفاه "القحطاني" جملةً وتفصيلاً.