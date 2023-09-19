أسعار زهيدة وفرص عمل.. "سوق البنقلة" بجدة.. وجهتك للأسماك الشهية والمزادات

يمثل سوق السمك بمحافظة جدة، نقطة التقاء لتجار وصائدي السمك، على مستوى الساحل الغربي للمملكة والمناطق المجاورة، نظرًا لشهرته الواسعة التي حققها منذ إنشائه قبل نحو 70 عامًا.
ويتميز سوق السمك "البنقلة" بقربه من ميناء جدة الإسلامي والأسواق الشعبية في جدة؛ فضلًا عن كونه مكانًا مفضلًا لعشاق المأكولات البحرية؛ إذ يجذبهم هذا المكان الذي يمثل أيقونة لثقافة الطهي البحري في جدة منذ القدم، ويحتوي على مأكولات بحرية متنوعة مثل المحار والأسماك والروبيان وغيرها من الأكلات والأطباق البحرية.
ومن الأمور التي أسهمت في جعل سوق السمك، أحد الأماكن المفضلة بالنسبة للزوار من خارج جدة وداخلها؛ السمعة التنظيمية الجيدة التي يتمتع بها المكان؛ فضلًا عن توفر مراحل إعداد وجبة مميزة بدايةً من شراء المكونات إلى إعداد أشهى وألذ الأطباق على الطريقة الشعبية.
وتبلغ مساحة السوق حوالى 30 ألف متر مربع، ولا يقتصر السوق فقط على بيع الأسماك التي يتم اصطيادها محليًّا؛ بل يحتوي أيضًا على الأسماك المستوردة التي يفضلها البعض، وكذلك ضخه شهريًّا من الثروة السمكية ومنتجاتها لما يصل إلى 2600 طن، كما يوفر السوق 1500 فرصة عمل للشباب السعودي، وتختلف أسعار الأسماك في السوق باختلاف أنواعها؛ حيث الأسعار الزهيدة مقارنةً بما يباع خارجه.
يُذكر أن سوق السمك المركزي يضم مطعمًا يعمل على طهي الأسماك بالطريقة التي يحبذها رواد السوق، كما يضم عددًا كبيرًا من المحال التي تهتم بعرض الأسماك المتوفرة؛ فضلًا عن تواجد حراج يتم فيه إقامة المزادات على صناديق الأسماك الواردة إلى السوق.