أسعار زهيدة وفرص عمل.. "سوق البنقلة" بجدة.. وجهتك للأسماك الشهية والمزادات

وتبلغ مساحة السوق حوالى 30 ألف متر مربع، ولا يقتصر السوق فقط على بيع الأسماك التي يتم اصطيادها محليًّا؛ بل يحتوي أيضًا على الأسماك المستوردة التي يفضلها البعض، وكذلك ضخه شهريًّا من الثروة السمكية ومنتجاتها لما يصل إلى 2600 طن، كما يوفر السوق 1500 فرصة عمل للشباب السعودي، وتختلف أسعار الأسماك في السوق باختلاف أنواعها؛ حيث الأسعار الزهيدة مقارنةً بما يباع خارجه.