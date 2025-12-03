محافظ الأحساء يدشّن مصنع الماهود لحياكة البشوت بدعم من أرامكو وبتقنيات حديثة

في إطار جهود أرامكو السعودية للمحافظة على التراث ودعم الصناعات الإبداعية، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ الأحساء، اليوم، مصنع الماهود لحياكة البشوت في الأحساء، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وسمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود آل سعود، عضو مجلس إدارة في جمعية حرفة، وعدد من مسؤولي أرامكو وجمعيات تنموية.
ويأتي افتتاح المصنع خلال "عام الحِرف اليدوية 2025"، ضمن مبادرات أرامكو السعودية النوعية في مجال المواطنة، التي تستهدف المحافظة على الحرف التراثية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتوفير فرص تدريبية ووظيفية للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
ويعمل المصنع على تطوير صناعة البشت الحساوي وفق معايير جودة عالية، باستخدام تقنيات وأجهزة حديثة ترفع من كفاءة الإنتاج، وتُسهم في نقل هذه الحرفة السعودية العريقة إلى الأجيال القادمة.
من جانبه، قال الأستاذ حسين بن نبيل حنبظاظة، نائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية في أرامكو السعودية: "يعكس مصنع الماهود جهود أرامكو في دعم الحرف التراثية وتمكين المجتمعات المحلية، بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية للتنويع الاقتصادي والإثراء الثقافي المستدام".
وأضاف: "المصنع يُمثّل نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الحرفيين وتحويل الحرف التقليدية إلى مشاريع تجارية مستدامة، تسهم في تمكين المجتمع والارتقاء بجودة الحياة".
ويُذكر أن أرامكو السعودية وقّعت في عام 2023 مذكرة تفاهم مع جمعيتي فتاة الأحساء التنموية الخيرية، وحرفة التعاونية، لإنشاء المصنع وتدريب نحو 100 مستفيد ومستفيدة على حياكة البشوت، في خطوة تعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين القطاعين الخاص وغير الربحي.