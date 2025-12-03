محافظ الأحساء يدشّن مصنع الماهود لحياكة البشوت بدعم من أرامكو وبتقنيات حديثة

في إطار جهود أرامكو السعودية للمحافظة على التراث ودعم الصناعات الإبداعية، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ الأحساء، اليوم، مصنع الماهود لحياكة البشوت في الأحساء، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وسمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود آل سعود، عضو مجلس إدارة في جمعية حرفة، وعدد من مسؤولي أرامكو وجمعيات تنموية.