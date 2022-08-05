حتى لا تموت أحلام المزارعين.. المالكي يطالب بإنشاء سدود ومضخات مياه لجبال جازان

وأوضح لـ"سبق" جابر بن علي المالكي، وهو مهتم بالمبادرات والبرامج التطويرية والبيئية، أن موجة الجفاف هذا العام خلفت خسائر لبعض مزارعي البُن؛ وهو ما جعل مبادرات الجهات الحكومية والخاصة السابقة على المحك، مواجهة تحديًا كبيرًا واختبارًا حقيقيًّا أمام موجة الجفاف، التي لم تحد من تأثيرها.