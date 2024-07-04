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متى يحل العام الهجري الجديد وعاشوراء؟.. قراءة فلكية لـ"المسند" من أفق مكة

يقترن القمر بالشمس صباح 6 يوليو الساعة 01:58 ويعقبه بولادة هلال محرم
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن شهر ذي الحجة هذا العام سيكون تامًّا 30 يومًا، وموعد اقتران القمر بالشمس سيكون صباح يوم السبت 30 ذي الحجة الموافق 6 يوليو عند الساعة 01:58، وسيعقبه ولادة هلال محرم لعام 1446هـ.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن القمر سيغرب مساء يوم السبت 30 ذي الحجة بعد الشمس وفقًا لأفق مكة المكرمة بنحو 54 دقيقة، وعليه يكون يوم الأحد 7 يوليو أول السنة الهجرية الجديدة 1446هـ.

وأضاف: "سيوافق عاشوراء يوم الثلاثاء 10 محرم 1446 الموافق 16 يوليو 2024م، وسيكتمل القمر بدرًا يوم الأحد 15 محرم عند الساعة 01:20م. هذا والله أعلم.. وكل عام والجميع بخير".

عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ

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