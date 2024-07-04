متى يحل العام الهجري الجديد وعاشوراء؟.. قراءة فلكية لـ"المسند" من أفق مكة

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن القمر سيغرب مساء يوم السبت 30 ذي الحجة بعد الشمس وفقًا لأفق مكة المكرمة بنحو 54 دقيقة، وعليه يكون يوم الأحد 7 يوليو أول السنة الهجرية الجديدة 1446هـ.