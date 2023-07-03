إقبال كبير من السياح والأهالي على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة

وفي جولة في منتزه رغدان الذي يعد الوجه الأولى للسياح، ويشهد تزايداً من المصيفين مع بداية الإجازة الصيفية لقضاء أوقات بين أحضان الطبيعة إلى جانب الاستمتاع بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.