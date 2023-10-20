في بيان مشترك.. السعودية وإندونيسيا يؤكدان ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات توريد البترول الخام، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، والمغذيات الزراعية، والتعاون بين البلدين لتحديد وتقييم الفرص المحتملة في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.. كما عبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية والحرارية، وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات.