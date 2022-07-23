انطلاق البرنامج الصيفي لحلقات القرآن الإثرائية في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام؛ انطلاق البرنامج الصيفي لحلقات القرآن الكريم الإثرائية بالمسجد الحرام لعام 1443هـ، وذلك برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
ويمتدّ البرنامج على مدى 35 يومًا ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٣هـ حتى يوم الجمعة الموافق ٢٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ويقام البرنامج الصيفي حضوريًّا في "بدروم توسعة الملك فهد" للطلاب "والتوسعة الشمالية" للطالبات.
ويتيح البرنامج عددًا من المسارات تتضمن الإتقان العالي، والمراجعة والتثبيت والحفظ الجديد، ومسار وفود الحرم وحفظ سور منتقاة.
ويتميز البرنامج بإمكانية المتابعة بعد انتهاء البرنامج لمن يرغب، والمرونة والتيسير وتوفير بيئة تعليمية فريدة، وفقرات ترويحية، وإتاحة اختيار فترة أو أكثر من ست فترات للطلاب، واختيار فترة من ثلاث فترات للطالبات، علمًا بأن مدة الفترة تبلغ "٣" ساعات ونصف.