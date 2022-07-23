انطلاق البرنامج الصيفي لحلقات القرآن الإثرائية في المسجد الحرام

ويمتدّ البرنامج على مدى 35 يومًا ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٣هـ حتى يوم الجمعة الموافق ٢٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ويقام البرنامج الصيفي حضوريًّا في "بدروم توسعة الملك فهد" للطلاب "والتوسعة الشمالية" للطالبات.