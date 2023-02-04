القيادة تهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس رانيل ويكريميسينغ؛ رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.