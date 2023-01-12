محليات

"تصميم موحد للمنصات والتطبيقات الحكومية".. "الحكومة الرقمية" تستعرض توجهاتها

عبر ورشة عمل نظّمتها "غرفة الرياض" بحضور مسؤولين بالقطاع الخاص ومختصين
"تصميم موحد للمنصات والتطبيقات الحكومية".. "الحكومة الرقمية" تستعرض توجهاتها
واس
واس

استعرضت هيئة الحكومة الرقمية خلال ورشة عمل نظّمتها "غرفة الرياض" تَوجه الحكومة الرقمية لنظام (التصميم الموحد) للمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الخاص والمختصين في الشركات التقنية.

وتهدف الورشة إلى سبل تشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة، وتحقيق التكامل بينها، إضافة إلى تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة؛ سعيًا إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

هيئة الحكومة الرقمية
غرفة الرياض

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