"تصميم موحد للمنصات والتطبيقات الحكومية".. "الحكومة الرقمية" تستعرض توجهاتها

وتهدف الورشة إلى سبل تشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة، وتحقيق التكامل بينها، إضافة إلى تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة؛ سعيًا إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.