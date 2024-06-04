"القيادة" تهنئ ملك مملكة تونغا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.