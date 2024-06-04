"القيادة" تهنئ ملك مملكة تونغا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة تونغا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة تونغا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.