السعودية "أيقونة" فصل التوائم السيامية بخبرات وطنية عالية ومستشفيات متقدمة

تقدّمت السعودية في المجال الطبي على مستوى العالم، وأصبحت في طليعة الدول الرائدة في ميدان فصل التوائم السيامية، وهي تلك الحالات المعقّدة التي نجحت في حلها غرف العمليات في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بقيادة الجراح الدكتور عبدالله الربيعة وفريقه الطبي المتقدم المتكئ على تراكم الخبرات في هذا العِلْم الطبي الإنساني؛ بعد مشوار طويل وقوفًا على حالات التحام أجساد أطفال بريئة خُلِقوا بأعضاء متداخلة.