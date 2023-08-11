هاشتاق #ماهر_المعيقلي يتصدر الترند.. ويعج بـ"دعوات الشفاء والعافية"

وتولى "المعيقلي" إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ وعُيِّن إمامًا رسميًّا للمسجد الحرام في ذلك العام وحتى الآن.