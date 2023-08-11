هاشتاق #ماهر_المعيقلي يتصدر الترند.. ويعج بـ"دعوات الشفاء والعافية"

تصدّر هاشتاق إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، الترند الأول، بعد العارض الصحي الذي تعرض له إمام وخطيب المسجد الحرام أثناء صلاة الجمعة.
وعجّ الهاشتاق بالدعوات أن يمن الله على "المعيقلي" بالشفاء والعافية، والذي امتاز بعذوبة صوته وحسن تلاوته.
وحصل الدكتور "المعيقلي" على درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى الثلاثاء 28 المحرم 1434 من الهجرة 11/ 12/ 2012 وهو من أشهر القُرَّاء في العالم الإسلامي ويتميز بصوته الجميل.
وتولى "المعيقلي" إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ وعُيِّن إمامًا رسميًّا للمسجد الحرام في ذلك العام وحتى الآن.
وكانت رئاسة الشؤون الدينية قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن إمام وخطيب المسجد الحرام تعرّض لعارض صحي لم يستطِع معه إكمال الصلاة، وقد أتمّها نيابةً عنه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.