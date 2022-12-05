"الصادرات السعودية" تشارك في معرض "الخمسة الكبار" 2022 بدبي

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) كراعٍ بلاتيني، تحت هوية "صُنِع في السعودية"، وبجناحٍ يضم أكثر من 70 شركة سعودية متخصصة في قطاع البناء والتشييد، بمعرض "الخمسة الكبار" العالمي في نسخته الـ43 المقام في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، من 5 - 8 ديسمبر الجاري.
ويُعد معرض "الخمسة الكبار" من أكبر المعارض المتخصصة في مواد البناء والتشييد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد أقوى أسواق قطاع البناء والإنشاءات ومواد البناء والبنية التحتية، حيث يجمع سنويًا المهتمين والمستثمرين في قطاع مواد البناء بالشرق الأوسط.
وفي نسخته هذا العام؛ يشارك أكثر من 2000 عارض من 60 دولة، إضافة إلى عدد كبير من أصحاب القرار والمبتكرين والمفكرين؛ لعرض أحدث المنتجات والاتجاهات في قطاع التشييد والبناء.
وتشارك "الصادرات السعودية" في هذا المعرض الدولي، للمرة التاسعة على التوالي، بجناح هو الأكبر من حيث عدد الشركات السعودية الممثلة لقطاع البناء والتشييد.
ويعد قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات ذات الأولوية التصديرية، حيث بلغت صادرات المملكة العربية السعودية من القطاع ما قيمته 21.8 مليار ريال سعودي خلال عام 2021م.
وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في معرض الخمسة الكبار في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل تمكين ودعم المصنّعين والمصدّرين في شتى القطاعات، وضمن أدوارها الرئيسة في تعزيز العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية؛ عبر الترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، وذلك تماشيًا مع خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تشكل زيادة الصادرات غير النفطية أحد أركانها الرئيسة.