"الصادرات السعودية" تشارك في معرض "الخمسة الكبار" 2022 بدبي

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في معرض الخمسة الكبار في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل تمكين ودعم المصنّعين والمصدّرين في شتى القطاعات، وضمن أدوارها الرئيسة في تعزيز العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية؛ عبر الترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، وذلك تماشيًا مع خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تشكل زيادة الصادرات غير النفطية أحد أركانها الرئيسة.