في أسبوع.. أكثر من 6.5 مليون مصلٍ استفادوا من الخدمات الميدانية بالمسجد النبوي

واستقبل معرض عمارة المسجد النبوي خلال الفترة ذاتها 4312 زائراً، حيث شاهدوا مراحل بناء الحرمين الشريفين وتوسعتهما، والجهود المقدمة لرعاية قاصديهما، كما زار 17047 زائراً مكتبة المسجد النبوي، فيما وزّعت 62544 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى 117712 وجبة إفطار صائم خلال وقت الإفطار داخل المسجد النبوي، في حين استفاد 159914 زائراً من كبار السن من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية والكراسي المتحركة بين الساحات وأبواب المسجد النبوي، فيما وزّعت وكالة شؤون المسجد النبوي 92501 إهداءات منوعة على الزائرين خلال الأسبوع الأخير من عام 1444 هـ.