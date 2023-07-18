في أسبوع.. أكثر من 6.5 مليون مصلٍ استفادوا من الخدمات الميدانية بالمسجد النبوي

وفّرت مختلف الإدارات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدماتها الميدانية لاستقبال أكثر من 6.5 مليون مصلٍ شهدوا الصلاة في المسجد النبوي خلال الفترة من الـ 21 وحتى الـ 28 من شهر ذي الحجة الجاري.
وشملت الخدمات تنظيم الدخول إلى المواجهة الشريفة، والصلاة في الروضة الشريفة حيث تشرّف 486830 زائراً بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما أدى 140442 زائراً الصلاة في الروضة الشريفة، إضافة إلى 133648 زائرة خلال الأوقات المخصصة لهن، فيما قُدمت الخدمات الإرشادية والمكانية وخدمة الترجمة الفورية وتوفير العربات والكراسي المتحركة لـ 26504 مصلين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع المخصّصة لهم داخل المسجد النبوي.
وأدّى 6500932 مصلياً الصلاة في المسجد النبوي -عدد تراكمي- خلال الصلوات الخمس خلال السبعة أيام الماضية، كما حضر الدروس العلمية التي قدمها طلبة العلم في المجالات الفقهية والتوعوية في المسجد النبوي 50115 مستفيداً، واستفاد من خدمات التوعية الميدانية 102030 مستفيداً من مختلف الجنسيات، في حين قدّمت خدمات الإرشاد الديني لـ 18496 مستفيداً، إلى جانب 8229 زائراً قدمت لهم خدمات الإرشاد عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل.
واستقبل معرض عمارة المسجد النبوي خلال الفترة ذاتها 4312 زائراً، حيث شاهدوا مراحل بناء الحرمين الشريفين وتوسعتهما، والجهود المقدمة لرعاية قاصديهما، كما زار 17047 زائراً مكتبة المسجد النبوي، فيما وزّعت 62544 عبوة ماء زمزم، إضافة إلى 117712 وجبة إفطار صائم خلال وقت الإفطار داخل المسجد النبوي، في حين استفاد 159914 زائراً من كبار السن من خدمات التنقل بالعربات الكهربائية والكراسي المتحركة بين الساحات وأبواب المسجد النبوي، فيما وزّعت وكالة شؤون المسجد النبوي 92501 إهداءات منوعة على الزائرين خلال الأسبوع الأخير من عام 1444 هـ.