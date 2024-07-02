وزير الدفاع: استعرضت مع الرئيس التركي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

قال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إنه وبتوجيه من القيادة، التقى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وأضاف وزير الدفاع: تشرفت بنقل تحيات القيادة له، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحثنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، قد وصل اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وعدد من كبار المسؤولين.
وسيعقد وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.