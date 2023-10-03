إغلاق تقاطع الموت بمخططات ولي العهد بمكة.. أبرز الحلول المطروحة من السكان

وأعاد الحادث الذي سجله "تقاطع الموت" كما يحلو للسكان تسميته بذلك، مطالبهم المتمثلة في إنهاء معاناتهم المستمرة مع الحوادث المتكررة في ذلك التقاطع ويعبره سكان مخططات ولي العهد "5 - 6 - 7 - 8" جنوب مكة، وإيجاد حلول عاجلة، وتنظيم الطريق وعمل "التفافات" منظمة؛ للاستغناء عن مثل هذه التقاطعات الخطيرة، لافتين إلى أن تقاطع الطريق نفسه سجّل حالة وفاة قبل عدة أشهر.