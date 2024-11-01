تكنولوجيات الصحراء تعتزم إنشاء واحد من أكبر مصانع الألواح والخلايا الشمسية في المملكة

يقعُ المصنع الذي تعتزم شركة تكنولوجيات الصحراء بناءه في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، على مساحة تمتد إلى 170 ألف مترٍ مربعٍ، وتم تخصيص الأرض من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن"، ويتضمن المصنع خطوط إنتاج متقدمة بطاقةٍ إنتاجيةٍ تصلُ إلى 2 جيجاوات من الألواح الشمسية و3 جيجاوات من الخلايا الشمسية، مما يجعله واحد من أكبر مراكز إنتاج الطاقة الكهروضوئية في المملكة، ويعزز من دور تكنولوجيات الصحراء كمحور رئيسي في تطوير وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة محليًا.