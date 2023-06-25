حركة انسيابية.. ميادين وطرق مكة والمشاعر جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

تقدّم القطاعات الأمنية المنتشرة في الميادين والطرق المؤدية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، كل ما يخدم تنقلات ضيوف الرحمن، وضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة مع بدء وصولهم إلى مخيماتهم في منى.
ووثقت عدسة (واس) جهود رجال الأمن لتيسير عملية تنقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى المسجد الحرام عبر الحافلات، ووسائل النقل العام حتى وصولهم إلى المشاعر، إضافة إلى الخطة الخاصة بتسهيل حركة السير؛ لضمان سلامة وحركة المشاة في مختلف المواقع التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام.
وتسهم نقاط الفرز والتحكم في توجيه القادمين إلى مكة وجدة، والقادمين من مكة إلى الطائف للطريق البديل خلال التصعيد والنفرة، وكذلك منع السيارات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة، في إطار استعدادات القطاعات الأمنية وجاهزيتها، في كافة الطرق والمداخل والمخارج خلال موسم الحج.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أصدرت الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لموسم حج 1444هـ، التي تستهدف تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة، وتتضمن اتجاهات الحركة المرورية وخطوط السير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتشمل خطة الإدارة العامة للمرور 6 خرائط تفاعلية تساعد على معرفة الطرق والاتجاهات وتتضمن خرائط مكة المكرمة والمشاعر، ومكة، والمسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، ومنى، ومزدلفة، وعرفات.