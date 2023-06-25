حركة انسيابية.. ميادين وطرق مكة والمشاعر جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

وتسهم نقاط الفرز والتحكم في توجيه القادمين إلى مكة وجدة، والقادمين من مكة إلى الطائف للطريق البديل خلال التصعيد والنفرة، وكذلك منع السيارات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة، في إطار استعدادات القطاعات الأمنية وجاهزيتها، في كافة الطرق والمداخل والمخارج خلال موسم الحج.