الأرصاد يُنبه 11 منطقة: أمطار ورياح وبرد وصواعق رعدية خلال الساعات القادمة

منطقة الرياض:

شملت التنبيهات محافظات العاصمة، الدرعية، شقراء، الغاط، المجمعة، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف، الحريق، الخرج، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الأفلاج، السليل، ووادي الدواسر. تبدأ الحالة الجوية فجر الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وتستمر حتى الساعة 20:00 مساءً. وتشمل التأثيرات: أمطار متوسطة، رياح شديدة، شبه انعدام في الرؤية، جريان السيول، ضباب، وصواعق رعدية.