الأرصاد يُنبه 11 منطقة: أمطار ورياح وبرد وصواعق رعدية خلال الساعات القادمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة تنبيهات وإنذارات جوية باللونين البرتقالي والأصفر، شملت 11 منطقة في مختلف أنحاء المملكة، بسبب تأثرها بحالة مطرية تتفاوت شدتها بين الغزيرة والخفيفة، مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، مع احتمالية جريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
منطقة الرياض:
شملت التنبيهات محافظات العاصمة، الدرعية، شقراء، الغاط، المجمعة، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف، الحريق، الخرج، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الأفلاج، السليل، ووادي الدواسر. تبدأ الحالة الجوية فجر الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وتستمر حتى الساعة 20:00 مساءً. وتشمل التأثيرات: أمطار متوسطة، رياح شديدة، شبه انعدام في الرؤية، جريان السيول، ضباب، وصواعق رعدية.
منطقة القصيم:
تشمل بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، المذنب، البدائع، عيون الجواء، رياض الخبراء، النبهانية، الفوارة، عقلة الصقور، والأسياح. تبدأ الحالات ظهراً وتنتهي مساءً. التوقعات تشير إلى أمطار متوسطة إلى خفيفة، رياح نشطة، وصواعق رعدية مع تدنٍ في الرؤية الأفقية.
منطقة جازان:
شملت التنبيهات محافظات جازان، بيش، الدرب، فرسان، صامطة، صبيا، ضمد، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب. تبدأ الحالات فجراً وتستمر حتى مساء الثلاثاء. التأثيرات تشمل أمطاراً متوسطة، رياحاً شديدة، تدنياً حاداً في مدى الرؤية، صواعق رعدية، وارتفاع الموج.
المنطقة الشرقية:
المحافظات المتأثرة تشمل الجبيل، الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، النعيرية، قرية العليا، الخفجي، وحفر الباطن. وتبدأ الحالات فجراً وتنتهي ظهراً ومساءً. تشمل التأثيرات: أمطار غزيرة، رياح شديدة، شبه انعدام في الرؤية، جريان السيول، صواعق رعدية، وتساقط البرد، مع إنذارات حمراء في عدة مناطق.
منطقة الباحة:
تشمل الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة. تبدأ التنبيهات عند الساعة 12:00 ظهراً وتنتهي الساعة 20:00 مساءً. يُتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية.
منطقة عسير:
تغطي التنبيهات مناطق أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، النماص، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل، المجاردة، بارق، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، الفرشة، بيشة، طريب، تثليث، العرين، الأمواه، والقحمة. تبدأ الحالات من فجر الثلاثاء وحتى الظهر وتنتهي في المساء. التوقعات تشمل أمطاراً متوسطة، رياحاً شديدة، شبه انعدام في الرؤية، جريان السيول، وتساقط البرد.
منطقة نجران:
تشمل بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، ويدمة. تبدأ الحالة عند الساعة 13:00 وتنتهي عند الساعة 20:00 مساءً. يُتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، تدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
منطقة الجوف:
تشمل سكاكا، دومة الجندل، القريات، وطبرجل. الحالات تبدأ بين الساعة 01:00 و11:00 صباحاً وتنتهي عند الساعة 14:00 أو 18:00. التوقعات تشير إلى أمطار خفيفة ورياح نشطة مصحوبة بصواعق رعدية وتدنٍ في الرؤية.
منطقة الحدود الشمالية:
تشمل العويقيلة، رفحاء، وعرعر. تبدأ التنبيهات بين الساعة 09:00 و11:00 صباحاً وتنتهي عند 18:00 أو 20:00 مساءً. يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، رياح شديدة، شبه انعدام في الرؤية، تساقط برد، وجريان للسيول.
منطقة مكة المكرمة:
تشمل العرضيات والقنفذة، وتبدأ الحالات بين الساعة 02:00 و14:00 وتنتهي بين الساعة 10:00 و20:00. يُتوقع هطول أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
منطقة حائل:
تشمل الشنان، بقعاء، حائل، سميراء، طريف، الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، وموقق. تبدأ الحالة عند الساعة 10:00 صباحاً وتنتهي عند الساعة 21:00 مساءً. يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، رياح شديدة، شبه انعدام في الرؤية، تساقط برد، وجريان للسيول.