"العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بالذكرى 92 لليوم الوطني

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظهما الله -، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى (92) لليوم الوطني وتوحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.
وقال "العثيم": "إن ذكرى توحيد المملكة يوم خالد في قلب وعقل كل سعودي ومناسبة عظيمة نسترجع معها معاني البسالة والصمود؛ لأنه اليوم الذي أعلن فيه للعالم عن قيام الدولة السعودية الموحدة التي تستشرف آفاق المستقبل والمضي بعون الله نحو آفاق المجد والسمو بكل الثقة والاطمئنان".
وأضاف "العثيم" أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء، وتعزيز لفضيلة الانتماء الصادق للوطن, ومن باب التقدير والعرفان لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة - يرحمهم الله - حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله-.
وأكد "العثيم" أن ذكرى اليوم الوطني تهل علينا ومسيرة الخير تشهد فصولاً جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية, وتستشرف تحولاً عظيمًا يتمثل في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون بلادنا الغالية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة.
واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.