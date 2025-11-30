العقارية توقّع عقد ترسية مشروع "النرجس بزنس بارك" في حي النرجس بالرياض

أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن توقيع عقد مع الشركة العقارية السعودية للتعمير "تعمير"، إحدى شركاتها المملوكة بالكامل، لتطوير مشروع "النرجس بزنس بارك" في حي النرجس بمدينة الرياض، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 338,784,971 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، والذي يهدف إلى إنشاء وجهة أعمال وتجارب نوعية متكاملة تجمع بين المساحات المكتبية الحديثة، والمطاعم، والساحات الخارجية، والمساحات الخضراء.
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية العقارية للتوسع في القطاع التجاري وتوفير بيئة عمل عصرية تعكس تطلعات الشركات وروّاد الأعمال، حيث يشمل نطاق العمل جميع الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والأعمال الخارجية وفق أعلى المعايير.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي المكلّف للعقارية، الأستاذ خالد السحيباني، بهذه الخطوة الاستراتيجية التي تأتي ضمن جهود الشركة لتنمية محفظتها التجارية وتعزيز دورها كمطور رائد لمجمعات الأعمال الحديثة في المملكة، وأضاف: هذا المشروع يترجم التزامنا بتوفير بيئات متكاملة تدعم قطاع الأعمال، وتواكب تطلعات المملكة العربية السعودية في جعل الرياض مركزًا اقتصاديًا عالميًا.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يُضاف إلى سلسلة من المبادرات العقارية النوعية التي تطلقها الشركة بهدف تعزيز موقعها الريادي في السوق السعودي، ودعم ازدهار القطاع العقاري، ويُتوقع أن يشكّل عند اكتماله إضافة نوعية لسوق الأعمال في العاصمة، ووجهة جاذبة للشركات والقطاعات المختلفة.