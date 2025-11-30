العقارية توقّع عقد ترسية مشروع "النرجس بزنس بارك" في حي النرجس بالرياض

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي المكلّف للعقارية، الأستاذ خالد السحيباني، بهذه الخطوة الاستراتيجية التي تأتي ضمن جهود الشركة لتنمية محفظتها التجارية وتعزيز دورها كمطور رائد لمجمعات الأعمال الحديثة في المملكة، وأضاف: هذا المشروع يترجم التزامنا بتوفير بيئات متكاملة تدعم قطاع الأعمال، وتواكب تطلعات المملكة العربية السعودية في جعل الرياض مركزًا اقتصاديًا عالميًا.