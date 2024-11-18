نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بالجلسة الثانية لقمة العشرين

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس الاثنين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية وفد السعودية المشارك في الجلسة الثانية لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان (إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية).