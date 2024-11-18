نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بالجلسة الثانية لقمة العشرين

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أمس الاثنين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية وفد السعودية المشارك في الجلسة الثانية لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان (إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية).
وتفصيلاً، تناولت الجلسة الجهود المشتركة لدول المجموعة لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية وممارساتها؛ لتتمكن من تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة؛ بما يضمن مرونتها واستدامتها.
وضم وفد السعودية خلال الجلسة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام.