استمرار المطرية الصيفية.. "المسند": الشمس تتعامد على جازان ظهر اليوم والظل ينعدم

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم، والتي تتميز بأنها تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وربما تمتدّ لأجزاء من الجوف.
وأضاف المسند في تغريدات على حسابه بتويتر: أن اليوم وعند الساعة 12:16 تتعامد الشمس فوق جازان، وينعدم الظل هناك، علمًا بأن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2022، ومن ثم تتحرك الشمس ظاهريًّا ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالًا.