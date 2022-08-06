استمرار المطرية الصيفية.. "المسند": الشمس تتعامد على جازان ظهر اليوم والظل ينعدم

وأضاف المسند في تغريدات على حسابه بتويتر: أن اليوم وعند الساعة 12:16 تتعامد الشمس فوق جازان، وينعدم الظل هناك، علمًا بأن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2022، ومن ثم تتحرك الشمس ظاهريًّا ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالًا.