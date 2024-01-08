الحياة الفطرية: رصد حيتان الأوركا في مياه محمية جزر فرسان

ويعيش هذا النوع من الحيتان الذي يعتبر من عائلة الدلافين المحيطية، في المياه الباردة، وينتقل أحيانًا للمياه المعتدلة في الشتاء، ويتغذى على الأسماك أو الثدييات البحرية، كما يُعرف عنها أنها تقفز من الماء وتهبط مرة على جانبها الأيسر ومرة أخرى على الجانب الأيمن باتجاهات عشوائية لتحك جلدها، مع القفز عاليًا والهبوط عموديًّا للهجوم على فريستها.