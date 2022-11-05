إنجاز الـ17 ميدالية.. "تعليم الرياض" تسجّل أكبر مشاركة بالمملكة في "موهوب"

وأشار إلى أن "موهوب" هي مسابقة علمية سنوية تستهدف الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثالث متوسط، وتهدف إلى اكتشاف الطلبة المميزين في مجالات العلوم والرياضيات والمعلوماتية بهدف تأهيلهم ببرامج متخصصة لتمثيل الوطن في المسابقات والأولمبياد الدولية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية التي تهتم وتركز على الطالب وريادته المستقبلية على مستوى العالم.