إنجاز الـ17 ميدالية.. "تعليم الرياض" تسجّل أكبر مشاركة بالمملكة في "موهوب"

سجّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أكبر مشاركة في مسابقة موهوب لعام ٢٠٢٢ على المستوى الوطني مع تحقيق طلابها ميداليات ومراكز متقدمة؛ حيث حقق طلاب ١٧ ميدالية في مسابقة "موهوب" العلميّة في مرحلتها الثانية لهذا العام ٢٠٢٢م التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم في مجال العلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء.
وجاءت الميداليات التي حصل عليها طلاب تعليم الرياض بواقع ٤ ميداليات ذهبية و٤ ميداليات فضية و٩ ميداليات برونزية؛ حيث أوضح مدير النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة؛ أن المسابقة سجّل فيها على المستوى الوطني أكثر من ٢٤ ألفاً على المستوى الوطني، وشكّل فيها المسجلون من تعليم الرياض ما نسبته ١٦% بواقع ٣٩٠٤ طلاب وطالبات.
وأشار إلى أن "موهوب" هي مسابقة علمية سنوية تستهدف الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثالث متوسط، وتهدف إلى اكتشاف الطلبة المميزين في مجالات العلوم والرياضيات والمعلوماتية بهدف تأهيلهم ببرامج متخصصة لتمثيل الوطن في المسابقات والأولمبياد الدولية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية التي تهتم وتركز على الطالب وريادته المستقبلية على مستوى العالم.
وأشاد "أبوعباة "؛ بالسجل الحافل بالإنجازات لطلاب وطالبات تعليم الرياض في منافسات المسابقة وتحقيقهم عديداً من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية؛ ما يؤكّد مستوى التفوّق العلمي والقدرات الإبداعية التي يتمتع به طلاب وطالبات تعليم الرياض، مُثمنًا دور المدارس في تأهيل أبنائنا الطلاب والطالبات للمسابقات العلمية ورفع المستوى العلمي والقدرات الذهنية لهم.
من جانبها، نوّهت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم؛ بأهمية المسابقة التي تسعى إلى تمكين الموهبة والإبداع كونهما من الروافد المهمة لازدهار الوطن، وتؤكّد أن الاستثمار في رعاية الموهوبين من أهم مقومات التنمية المستدامة في المجتمعات، كما أنها تقود حراكاً علمياً لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين والمبدعين في العالم.