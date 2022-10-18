فيديو.. تأثر وبكاء ولي العهد الكويتي في خطابه أمام مجلس الأمة
بدا التأثرعلى نائب أمير دولة الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وهو يُلقي كلمته أمام مجلس الأمة، وأجهش بالبكاء في ختامها وهو يتلو قوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب}.
وشدد ولي العهد الكويتي في خطابه في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة؛ على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وعملية البناء والإصلاح شعبًا وأسرة حاكمة؛ كل من موقعه ومركزه وعمله، سائلًا الله أن يجعل الكويت بلد أمن وأمان في ظل قيادتها، وأن يبعد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الحاسدين وأطماع الطامعين وتربص المتربصين.
وكان مجلس الأمة الكويتي الجديد، قد عقد اليوم (الثلاثاء)، أول جلسة له بعد الانتخابات، بحضور ولي العهد، ورئيس الحكومة.
وافتتح نائب أمير دولة الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للبرلمان.