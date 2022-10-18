فيديو.. تأثر وبكاء ولي العهد الكويتي في خطابه أمام مجلس الأمة

وشدد ولي العهد الكويتي في خطابه في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة؛ على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وعملية البناء والإصلاح شعبًا وأسرة حاكمة؛ كل من موقعه ومركزه وعمله، سائلًا الله أن يجعل الكويت بلد أمن وأمان في ظل قيادتها، وأن يبعد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الحاسدين وأطماع الطامعين وتربص المتربصين.