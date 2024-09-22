قصاصة نادرة: "بمرسوم فيصل".. كيف ارتبط اليوم الوطني بتاريخ توحيد السعودية؟

ففي مثل هذا اليوم من عام 1351هــ/ 1932م سجَّل التاريخ تغيير اسم البلاد من المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها، وإعلان توحيدها وتسميتها بالمملكة العربية السعودية، بعد أن أجمع أصحاب الحل والعقد على هذا الرأي، ووصلت مئات البرقيات من أرجاء البلاد باستحسان هذا الرأي، وعُرض على الملك عبدالعزيز؛ فأمر الملك باعتبار هذا اليوم يوم توحيد السعودية، وتسميتها بهذا الاسم. وقد صدر مرسوم ملكي بذلك برقم 2716 باعتبار الأول من الميزان من عام 1932م يومًا لتوحيد المملكة العربية السعودية.