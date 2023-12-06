أمانتا "جدة" و"العاصمة المقدسة" توقعان اتفاقية تغيير الأطباق الهوائية بمنصة “stc tv”

وقعت أمانتا محافظة جدة والعاصمة المقدسة اتفاقية مع شركة "stc" لإطلاق مبادرة لتغيير الأطباق الهوائية بمنصة "stc tv" وذلك في إطار تحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري في المدن.
وتهدف المبادرة إلى إزالة الأطباق الهوائية من واجهات وأسطح المباني، كونها تشكل عنصر تشوه للمنظر العام، في حين تُسهم في تعزيز جمالية المدن، وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في الحفاظ على المظهر الحضاري لها.
وبحسب الاتفاقية، ستقوم "stc" بتوفير منصة "stc tv" للمستفيدين من المبادرة مجانًا، وستستهدف المبادرة جميع الأحياء السكنية وعلى الطرق الرئيسة في جدة ومكة المكرمة، على أن تتولى الشركة عملية تفعيل الاشتراكات للمستفيدين على المنصة وفق الآلية التي ستعلن لاحقًا.
وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في سبيل تحسين المشهد البصري للمدن السعودية، وتعزيز جماليتها، وتعكس حرص أمانتي جدة والعاصمة المقدسة على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.