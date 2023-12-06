أمانتا "جدة" و"العاصمة المقدسة" توقعان اتفاقية تغيير الأطباق الهوائية بمنصة “stc tv”

وتهدف المبادرة إلى إزالة الأطباق الهوائية من واجهات وأسطح المباني، كونها تشكل عنصر تشوه للمنظر العام، في حين تُسهم في تعزيز جمالية المدن، وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في الحفاظ على المظهر الحضاري لها.