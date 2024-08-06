لتعزيز ارتباطهم بالإبل.. الثقافة تُطلق مسابقة قصة "مغامرة مع مزيونة" للأطفال واليافعين

وحدّدت وزارةُ الثقافة مجموعةً من الشروط والأحكام التي يجب على المشارك الالتزام بها؛ من أبرزها أن يكون عمر المشارك ما بين 9 إلى 15سنة، سواء من المواطنين أو أبناء المواطنات السعوديات أو المقيمين، وأن تكون المشاركة للأفراد وليس للكيانات أو المؤسسات التجارية، وأن تُقدّم المشاركات وجميع المستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، ورفع الملفات بالصيغ المطلوبة حسب متطلبات نماذج التسجيل، وعدم قبول أي مستندات يتم تقديمها عبر البريد الإلكتروني، كما لا يحقّ المشاركة بنفس العمل، أو نسخه، أو تكراره، أو اقتباسه من مشارك لمشارك آخر، وفي حال حدوث ذلك يتم إلغاء المشاركة، بالإضافة إلى شروط وأحكام تتضمن وجوب أن تكون الأعمال مرسومةً رقميًّا، ويُسمح للأعمال المرسومة يدويًّا المشاركة شريطةَ أن تُرفَع بالمسح الضوئي رفعًا واضحًا، سواء عُدِّلت تقنيًّا أم لم تُعدَّل، وأن تكون محادثات القصة ومؤثراتها الصوتية مكتوبة باللغة العربية، وعدم استعمال أي شخصية بحقوق عمل محفوظة، أو تقليد أو شفّ أيِّ رسمٍ بحقوق عمل محفوظة. ويمكن المشاركة بعملٍ من عدةِ تصنيفات؛ وهي: قصة إثارة، أو رعب، أو دراما، أو خيال علمي، أو قصة تاريخية، أو رياضية.