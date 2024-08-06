لتعزيز ارتباطهم بالإبل.. الثقافة تُطلق مسابقة قصة "مغامرة مع مزيونة" للأطفال واليافعين

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، عن إطلاق مسابقة "مغامرة مع مزيونة" المُوجَّهة للأطفال واليافعين، وذلك ضمن أنشطة ومبادرات عام الإبل 2024، والتي تتضمن مسابقة رقمية يُطلب فيها من المشاركين أن يُكملوا سرد قصة قصيرة لشخصية العام "مزيونة" وفقًا للنموذج المُعدّ مسبقًا، والذي يخدم أهداف مبادرة "عام الإبل"، ويعزز من قيمتها الرمزية لدى الناشئة.
وتبدأ المسابقة في استقبال المشاركات بدءًا من يومِ غدٍ "الأربعاء 7 أغسطس" على المنصة الإلكترونية للمسابقة عبر الرابط: https://engage.moc.gov.sa/mazyonah وتستمرّ حتى يوم السبت 7 سبتمبر المقبل.
وتستهدف المسابقة فئتين عمريتين؛ أُولاهما الأطفال من عمر 9 إلى 12 سنة، والثانية اليافعون من عمر 13 إلى 15 سنة. وقد رُصدت مجموعةٌ من الجوائز المالية والتحفيزية للفائزين؛ إذ سيحصل صاحب المركز الأول من فئة الأطفال على مبلغ 4500 ريال، والثاني على مبلغ 3000 ريال، والثالث على مبلغ 1500 ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الأول من فئة اليافعين على مبلغ 6000 ريال، والثاني 4000 ريال، والثالث 2000 ريال، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية تتمثل في شهادة شكر وتقدير لجميع المشاركين، ونشر المشاركات الفائزة.
وتمرّ هذه المسابقة بأربع مراحل رئيسية، تبدأ من دخول المشارك على المنصة الخاصة بالمسابقة وتنزيل الدليل الإرشادي للقصة المصورة المناسبة لفئته العمرية، وتعبئة المعلومات الخاصة به في صفحة التسجيل على نفس المنصة، كما يقوم برفع أعماله من خلالها أيضًا، مرورًا بمرحلة التصفية وفرز المشاركات خلال فترة تشغيل المسابقة واستقبال المشاركات، ثم مرحلة تحكيم الأعمال المشاركة بعد التصفية والفرز من قِبل لجنة مختصة؛ لتنتهي بمرحلة الإعلان عن الفائزين عبر الحسابات الخاصة بالوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.
وحدّدت وزارةُ الثقافة مجموعةً من الشروط والأحكام التي يجب على المشارك الالتزام بها؛ من أبرزها أن يكون عمر المشارك ما بين 9 إلى 15سنة، سواء من المواطنين أو أبناء المواطنات السعوديات أو المقيمين، وأن تكون المشاركة للأفراد وليس للكيانات أو المؤسسات التجارية، وأن تُقدّم المشاركات وجميع المستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، ورفع الملفات بالصيغ المطلوبة حسب متطلبات نماذج التسجيل، وعدم قبول أي مستندات يتم تقديمها عبر البريد الإلكتروني، كما لا يحقّ المشاركة بنفس العمل، أو نسخه، أو تكراره، أو اقتباسه من مشارك لمشارك آخر، وفي حال حدوث ذلك يتم إلغاء المشاركة، بالإضافة إلى شروط وأحكام تتضمن وجوب أن تكون الأعمال مرسومةً رقميًّا، ويُسمح للأعمال المرسومة يدويًّا المشاركة شريطةَ أن تُرفَع بالمسح الضوئي رفعًا واضحًا، سواء عُدِّلت تقنيًّا أم لم تُعدَّل، وأن تكون محادثات القصة ومؤثراتها الصوتية مكتوبة باللغة العربية، وعدم استعمال أي شخصية بحقوق عمل محفوظة، أو تقليد أو شفّ أيِّ رسمٍ بحقوق عمل محفوظة. ويمكن المشاركة بعملٍ من عدةِ تصنيفات؛ وهي: قصة إثارة، أو رعب، أو دراما، أو خيال علمي، أو قصة تاريخية، أو رياضية.
وتأتي مسابقة قصة "مغامرة مع مزيونة" ضمن أنشطة مبادرة عام الإبل 2024، وتهدف وزارة الثقافة من خلالها إلى اكتشاف المواهب الواعدة في الكتابة والرسم، وتأصيل مكانة الإبل الراسخة لدى المجتمع السعودي، وزيادة الارتباط بين الفئة المستهدفة وشخصية العام الثقافي "مزيونة".