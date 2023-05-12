محليات

شرطة الكامل تقبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

الجهات الأمنية تدعو للإبلاغ عن أنشطة ترويج المخدرات
شرطة الكامل تقبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر
واس
واس

قبضت شرطة محافظة الكامل على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa (http://gdnc.gov.sa/)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أمن الحدود
مادة الإمفيتامين المخدر
شرطة الكامل

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