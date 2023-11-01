"غرفة دكا" تعرض فرصًا استثمارية متنوعة بـ 10 قطاعات إنتاجية في بنغلاديش

من جانبه، أوضح رئيس غرفة دكا سمير ستار أن العلاقات السعودية البنغلاديشية تشهد تطورًا متزايدًا خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، مضيفًا أن الوفد المرافق له هو أحد أكبر وفود الأعمال الخاصة التي جاءت إلى المملكة في السنوات الأخيرة، وتستهدف حاليًا مكة المكرمة النابضة بالحياة، التي تمثل مركزًا ماليًا وتجاريًا مهمًا.