مذكرة تعاون بين مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية وهيئة الأزياء

جديرٌ بالذكر أن المدينة تُقدّم تجربة عصرية للعلامات التجارية، ودور الأزياء ومحلات البيع بالتجزئة، وتوفّر مساحة لتقديم التجارب الرائدة في قطاع الأزياء، ومختلف الفرص للابتكار والإبداع والتعلّم، ومشاركة التجارب والخبرات، حيث تُعد مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها حول العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا، وحاضنةً للطاقات الشبابية، وهي تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 3.4 كم2 بمحاذاة وادي حنيفة بالعاصمة الرياض.