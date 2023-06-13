"نزاهة" تفضح حسابات انتحلت صفتها على "تويتر".. وتحذّر من التعامل معهم

حذّرت هيئةُ الرقابة ومكافحة الفساد من التعامل مع الحسابات المنتحلة لطبيعة عملها ومسمياتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت الجميعَ إلى عدم التعاطي مع هذه الحسابات المشبوهة، أو استقاء المعلومات منها.