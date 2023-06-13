"نزاهة" تفضح حسابات انتحلت صفتها على "تويتر".. وتحذّر من التعامل معهم

حذّرت هيئةُ الرقابة ومكافحة الفساد من التعامل مع الحسابات المنتحلة لطبيعة عملها ومسمياتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت الجميعَ إلى عدم التعاطي مع هذه الحسابات المشبوهة، أو استقاء المعلومات منها.
ولاحقت "الهيئة" حسابات منتحلة لصفتها واسمها على "تويتر"، وعلّقت على منشورات تدّعي في بعضها فتحَ التوظيف لغرض الاحتيال؛ بالتحذير من التعامل مع تلك الحسابات ومَن مثلها؛ حيث إنهم منتحلون لصفتها ولا يمثلون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وما يطرحونه غير صحيح.
وأكدت على أن قنواتها الرسمية محدّدة بالحسابات التالية:
تويتر:
@nazaha_gov_sa
@nazaha_en
@Nazaha_care