الجبير يلتقي رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في بروكسل، رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد راينهولد لوباتكا، ومجموعة من أعضاء الوفد، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى مملكة بلجيكا.