الجبير يلتقي رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في بروكسل، رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد راينهولد لوباتكا، ومجموعة من أعضاء الوفد، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى مملكة بلجيكا.
واستعرض معاليه خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومواقف المملكة من مختلف القضايا الإقليمية والدولية وجهودها في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.